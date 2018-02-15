Умерла редактор фильма «Неуловимые мстители» Людмила Голубкина

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Ушла из жизни Людмила Голубкина, которая была редактором в «Неуловимых мстителях». Она имела звание заслуженного деятеля искусств России.

Смерть настигла её в возрасте 84-х лет. Сообщение об этом размещено Союзом кинематографистов посредством своего сайта.

В некрологе говорится, что Голубкина была не только высоким профессионалом, но и человеком с исключительной порядочностью. Всех, кто знал её, сейчас переполняет чувство горя, а также любви и благодарности к ушедшей из жизни.

Людмила Голубкина была известна не только в качестве редактора кинематографа. Она также являлась педагогом и драматургом.

Голубкина пришла работать на «Мосфильм» редактором в 1960 году. В 1974 году она стала редактором на студии Горького. Затем ей предложили должность главного редактора и директора Центральной сценарной студии.

С 1990 она занимала должность директора на Высших сценарных и режиссёрских курсах.

Местом её рождения является Горно-Алтайск. Её отцом был Владимир Луговской. Именно он является автором текста «Вставайте, люди русские» из снятого Эйзенштейном фильма «Александр Невский».