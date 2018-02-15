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Главную роль в фильме «Чего стоит жизнь» исполнит Майк Китьон

Сегодня, 16:54

В драме «Чего стоит жизнь» главную роль сыграет Майкл Китьон. Такой информацией с прессой поделился режиссер картины Дэвид Фрэнкел.

 На пресс-конференции режиссер Дэвид Фрэнкл заявил, что приступает к работе над фильмом под названием «Чего стоит жизнь». Известно, что картина будет снята в жанре драма. Ранее Фрэнкел  известен зрителю по работам над картинами «Марли и я» и «Дьявол носит Prada».

Сообщается, что сценарий к новому фильму написал Макс Боренштейн. Основываясь на мемуарах адвоката Кеннета Фейнберга. Известно, что адвокат был руководителем Фонда помощи людям, которые пострадали в результате террористического акта в Нью-Йорке 2001 года. Исполнить главную роль в картине предложили актеру Майклу  Китону, который уже дал свое согласие.

Напомним, что книга «Чего стоит жизнь?» попала на прилавки магазинов в 2006 году, а адаптация Боренштейна была в голливудском «черном списке» с 2008 года. Данный проект уже начали сравнивать с картиной «Эрин Брокович» или «В центре внимания».

Когда лента «Чего стоит жизнь» выйдет на экраны пока не известно. Но режиссер сообщил, что фильм заставит задуматься многих людей над поставленным в картине вопросом.   


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