Постаревший Харатьян стал неузнаваемым для поклонников

Вчера, 20:32

Постаревший Дмитрий Харатьян, которому сейчас 58 лет, стал неузнаваем для своих поклонников. Они пишут о внешности актёра самые разнообразные отзывы.

Самый известный из «гардемаринов», судя по последним фотографиям, действительно сдал в течение последних лет. Многих его фолловеров очень озаботил данный факт.

Их реакция стала особенно бурной после того, как в Instagram появились его последние снимки, которые сделал Игорь Акинфеев и стюардесса, обслуживавшая рейс, которым летел Харатьян.

В то же время актёр не прекращает сниматься, не обращая внимания на возраст и изменения во внешности. Он сообщает, что наличие внешних изменений при съёмках даже помогает.

Не требуется тратить дополнительного времени, чтобы наложить грим или макияж в большом количестве. В то же время Харатьян соглашается с подписчиками, что годы своё берут.

Одновременно его партнёры по съёмочным площадкам сообщают, что Харатьян сохранил отменную физическую форму.

Он сказал, что пытается для этого вести здоровый образ жизни, но получается это у него не всегда. Как и регулярность занятия спортом. Впрочем, после «срывов» он старается отрабатывать их вдвойне.

Последний фильм, в котором начал сниматься актёр, это продолжение «Зелёного фургона». Там он вновь стал Володей Патрикеевым, только уже постаревшим.