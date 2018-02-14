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В России снимут историю о самом жестоком маньяке

Вчера, 19:37

Студия Start приступила к подготовке съёмочного процесса нового сериала, сюжет которого расскажет о жизни самого жестокого серийного маньяка в истории России – Михаиле Попкове – чья вина в совершении убийств 22 женщин была доказана в суде. Об этом прессе сообщила продюсер компании Ирина Сосновая.

Ангарский убийца долгое время мог скрывать свою причастность к совершённым преступлениям благодаря опыту, полученному во время службы в правоохранительных органах. Попков в прошлом был офицером МВД. После вынесения судом приговора о пожизненном тюремном заключении он вновь признался в многочисленных убийствах, на этот раз заявив, что на его руках кровь ещё 60 жертв.

Представители студии уже взяли многочисленные интервью у самого Попкова, его знакомых, свидетелей по делу и правоохранителей, чтобы максимально точно описать историю в сценарии будущего сериала. Авторы проекта пообещали быть максимально осторожными в работе, чтобы не задеть чувства близких жертв многочисленных убийств.


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