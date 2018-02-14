Компания Sony может отказать в финансировании фильма Тарантино

Сегодня, 04:45

Появились слухи о том, что фильм Квентина Тарантино с участием Аль Пачино, Ди Каприо и Тома Круза может не признать киностудия Sony. Причин для столь грубого отказа довольно много.

Например, слишком большой бюджет киноленты - около ста миллионов долларов. Хоть он и был согласован в контракте, это все равно слишком большая сумма. И чтобы полностью окупиться, фильм должен заработать в кинопрокате не менее 375 миллионов долларов. Так что шансы у фильма Квентина Тарантино не большие. Ведь последняя его кинокартина «Омерзительная восьмерка» при бюджете в 44 миллиона собрала 155.

Вторая причина для отказа: центральный персонаж Роман Полански, который до сих пор не понес наказание за изнасилование, что автоматически может повлечь плохое отношение общества к фильму.

И третья причина состоит в самом отношении к Тарантино. Например, не очень приятная ситуация с автокатастрофой Умы Турман, также Тарантино заступился за Романа Полански и так далее.

Но подчеркивается, что компания Sony пока что никаких официальных заявлений на этот счет не давала, поэтому отказ в финансировании фильма Тарантино можно считать только лишь слухами.

Напомним, что премьера фильма, в котором главную роль должен сыграть Ди Каприо, запланирована на 9 августа 2019 года.