В России объявили о переносе премьеры фильма «Мстители: Война Бесконечности»

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Прокатчик Disney сообщает, что в России премьеру фильма «Мстители: Война Бесконечности» перенесли на целых восемь дней. Теперь впервые увидеть картину на больших экранах поклонники смогут 11 мая 2018 года.

В сообщении Disney говорится, что было решено перенести дату выхода в российский прокат популярного блокбастера от MARVEL «Мстители: Война Бесконечности». Теперь новой датой выхода киноленты в кинотеатрах является 11 мая 2018 года. Что касается США, то там фильм выйдет 4 мая 2018 года.

На вопрос о причине переноса в компании ответили, что комментировать они ничего не собираются. Министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам сообщил, что он также не осведомлён о причине переноса даты выхода в прокат ленты от MARVEL.