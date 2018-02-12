Номинантами в АПКиТ стали пять армянских фамилий

Вчера, 20:09

Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала первенство в номинации кинопремии 2017 года пяти армянских деятелей искусства. Они полностью проходят по списку 23 номинаций.

Лидером номинации «Лучший фильм 2017-го года» стала 4-серийная кинолента с названием «Бывших не бывает». Фильм представлен был на «Первом канале», продюсерами его стали Рубен Дишдишян, Сергей Даниелян и Арам Мовсесян. Известный мастер киножанра Эдуард Илоян смог создать уникальные две картины, которые стали претендентами на Премию АП. Ими стали сериал «Ивановы-Ивановы» и «Отель «Элеон».

И замыкающим звеном пятерки армянских номинантов стала Марина Тер-Аракелян с представленной кинокартиной «Хождение по мукам». Из всего этого анализа видно, что победителями в киноталантах могут быть не только россияне и звезды Голливуда, но и обычные веселые армяне, которые могут не только представлять «Мимино», но и массу других интересных киносюжетов.