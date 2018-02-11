Фаллоимитатор существа из "Формы воды" побил рекорды продаж

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Фаллоимитатор существа из фильма "Форма воды", режиссером которой выступил Гильермо Дель Торо, стал самым востребованным товаром в секс-шопах. За короткий срок распродали почти все экземпляры игрушки, дизайн который был создан специально на заказ компании Etsy, которая занимается продажей подобных изделий.

Автор модели под псевдонимом Ири рассказала, что очень ждала выхода фантастического фильма, так как считает, что дизайнеры очень хорошо постарались над созданием образа существа.

Дабы создатели киноленты не имели к ней каки-либо претензий, Ири назвало свою модель "Сокровище Амазонки". Изделие выполнено из силикона высшего качества и окрашено под цвет существа из фильма.

Кстати, в самой картине не были показаны половые органы персонажа, но одна из главных героинь упоминала о них, показывая своей подруге особенности анатомии и процессуальной механики.