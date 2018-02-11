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Иван Ургант отказался сниматься в "Гардемаринах" из-за своей внешности

Сегодня, 12:54

Известный телеведущий Иван Ургант отказал режиссеру Светлане Дружининой на приглашение его на главную роль в продолжении "Гардемарин". Артист считает, что будет смешно смотреться в данной роли из-за своей внешности и роста.

Светлана Дружинина стала гостьей на программе Урганта "Смак", где и сделала ему предложение сыграть в ее киноленте, которая станет продолжением известного фильма "Гардемарины, вперед".
Приглашение, конечно же, вызвало интерес у Ивана Урганта. Однако он вскоре озвучил свой ответ, отказавшись от участия в съемках. По его словам, такой исторический персонаж как гардемарин не может иметь такой рост и выглядеть как Ургант. Он считает, что данная роль будет нелепа и смешна.
Стоит отметить, что Дружинина уже не один год желает снять продолжение, но "Фонд кино" отказывается спонсировать ее фильм. Поскольку Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян согласились вернуться к своим ролям, режиссер ищет еще актеров, а также собирает средства при помощи поклонников.


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