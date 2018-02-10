В Японии впервые покажут российский сериал «Екатерина»

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В Японии впервые покажут российский сериал. На телевизионном канале Channel Ginga с 19 февраля по 20 марта зрители смогут посмотреть «Екатерину», рассказывающую о легендарной царице.

На телевидении Японии впервые людям покажут сериал в российском исполнении под названием «Екатерина». Он повествует о жизни и исторических событиях легендарной правительницы Екатерины II. Отмечается, что озвучка будет происходить на оригинальном языке, однако для японцев сделают соответствующие субтитры.

Сериал «Екатерина», состоящий из двух сезонов и 22 эпизодов, выбрали из-за высокого уровня интереса зрителей к Екатерине, как к исторической личности. Помимо этого, граждане Японии оценили высокое качество съемки этого фильма. Ранее в этой стране транслировали турецкие и испанские картины, которые привели в восторг зрителей.