Пугачева обнаружила "скелеты в шкафу " актрисы Ольги Машной

Вчера, 23:10

Российская киноактриса Ольга Машная побывала на программе «Человек-невидимка». В результате беседы с известным психологом Марией Пугачевой, стало известно о многих «скелетах в шкафу» героини «Гардемаринов».

После диалога Ольги Машной с Пугачевой женщина призналась, что неравнодушна к спиртному. Причиной этого стали многие неприятности в жизни. С особенной болью актриса заговорила о имеющемся грехе перед своей родной матерью. Также Ольга призналась, что ее сын рос без отца, с которым она разошлась, так как они не смогли дальше идти по жизни вместе. Всего два раза Машная стояла под венцом.

Психолог уверена, что вся совокупность неудач, которые преследовали актрису кинематографа по жизни, спровоцировала ее искать решение своей проблемы в спиртном. Испробовав раз такой рецепт панацеи, женщина уже не может расстаться с ним до этого времени.