Для общего фото собрались все участники киновселенной Marvel

Вчера, 18:56

Сегодня было опубликовано фото 5-месячной давности, сделанное седьмого октября 2017 года. В создании фотоснимка приняли участие 79 человек. Как сообщает Variety, причиной, по которой звезды собрались, является юбилей. Ровно десять лет назад франшиза дебютировала с фильмами «Невероятный Халк» и «Железный человек».

Как известно киноманам, с 2008 студия Marvel Studios выпустила 17 лент, кассовые сборы которых превысили сумму в $13,5 млрд. Почетные места в центре фото достались Роберту Дауни-младшему и Кевину Файги, за ними разместились актер Крис Эванс и Стэн Ли - создатель комиксов Marvel. Также на съемку был приглашен сценарист и режиссер Джосс Уидон, который совсем недавно ушел в DC Films.

Празднование юбилея планируется начать после премьеры фильма «Мстители: война бесконечности», которая, как известно, состоится в США 4 мая 2018 года в формате IMAX.