Российский Фонд кино обновил состав экспертного совета

Сегодня, 04:30

Федеральный фонд отечественной кинематографии значительно и концептуально обновил состав экспертного совета, включив в его состав украино-российского продюсера Александра Роднянского и режиссера Валерия Тодоровского. Председатель совета Леонид Верещагин пошел на расширение ради дальнейшей экспансии российского кино на отечественном рынке.

В преамбуле официального сообщения об изменениях в составе экспертного совета говорится о значительных успехах отечественного кинематографа в последние два года. Опыт показал, что грамотное продюсирование и творческие инициативы позволили поднять планку российского кино до ранее непреодолимых голливудских стандартов. Например, фильм «Движение вверх» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа.

Поэтому, по словам Верещагина, будет взят курс на соединение взаимных интересов ведущих кинопрокатчиков и студий. По вновь разработанной концепции финансирования из государственного бюджета, приоритет будет отдан проектам, которые по общему мнению сценарного совета и Фонда кино, будут наиболее окупаемы в перспективе. Также не прекратится финансирование кинолент, на условиях стопроцентного возврата государственных вложений.