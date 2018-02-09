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Фонд кино финансово поддержит фильмы Учителя про Цоя и Стрельцова

Сегодня, 18:19

Кинофонд огласил перечень проектов, которые не вошли в число лидеров фильмопроизводства России. Государственный бюджет выделит сумму для финансирования таких проектов, среди них фильмы Алексея Учителя про Цоя и Стрельцова.

 Среди таких счастливчиков оказались киноленты знаменитого режиссера Алексея Учителя. Большая часть проектов получит финансовую помощь как из федерального бюджета, так и из собственных фондовых средств. Некоторые кинофильмы получат финансы только от одного источника. Например, проекты Алексея Учителя о Цое и Стрельцове будут профинансированы в полной мере. Фонд не уточнил конкретные суммы помощи, но ранее дошла информация, что на фильм Учителя попросили девяносто миллионов, хотя весь бюджет кинофильма оценивают в приблизительно 150 миллионов.

Также стали известны условия, согласно которым фильм может получить финансовую поддержку. Он должен приносить доход как минимум 250 миллионов рублей в прокате. Ранее, по просьбе Натальи Поклонской, депутата государственной думы, фонд провел оценку кинофильма Алексея Учителя «Матильда».


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