VistaNews.ru


У актёров Аарона Пола и Лорен Парсекян долгожданное прибавление в семье

Сегодня, 03:30

У актёрской пары, которую составляют Аарон Пол, которому 38 лет, и Лорен Парсекян, долгожданное прибавление в семье. У них родился ребёнок.

 Об этом в своём аккаунте в Instagram поведала актриса, ныне работающая в США, но имеющая армянское происхождение. Сейчас ей 31 год. Женщина сообщила подписчикам, что очень счастлива, и не может передать, что сейчас творится в её сердце. Сообщается, что роды прошли вполне благополучно и ребёнок полностью здоров.

Знакомство пары состоялось на музыкальном фестивале, проводимом в долине Коачелла. После этого будущие супруги встречались на протяжении нескольких лет. Их обручение произошло 1 января 2012 года. Поженились они через пять месяцев после этого.

Пол получил известность после того, как «появился» в телевизионном детективе «Во все тяжкие». Помимо того, он имеет три «Эмми» за лучшее исполнение ролей второго плана.

Также у него есть три «Сатурна» и премия Гильдии актёров. Он был номинирован на «Золотой глобус». Его супруга также известна в киномире, но столь впечатляющей коллекцией наград не располагает.

Она сообщает, что лучшей наградой является ребёнок, который, наконец-то, у них родился.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.