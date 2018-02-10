У актёров Аарона Пола и Лорен Парсекян долгожданное прибавление в семье

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У актёрской пары, которую составляют Аарон Пол, которому 38 лет, и Лорен Парсекян, долгожданное прибавление в семье. У них родился ребёнок.

Об этом в своём аккаунте в Instagram поведала актриса, ныне работающая в США, но имеющая армянское происхождение. Сейчас ей 31 год. Женщина сообщила подписчикам, что очень счастлива, и не может передать, что сейчас творится в её сердце. Сообщается, что роды прошли вполне благополучно и ребёнок полностью здоров.

Знакомство пары состоялось на музыкальном фестивале, проводимом в долине Коачелла. После этого будущие супруги встречались на протяжении нескольких лет. Их обручение произошло 1 января 2012 года. Поженились они через пять месяцев после этого.

Пол получил известность после того, как «появился» в телевизионном детективе «Во все тяжкие». Помимо того, он имеет три «Эмми» за лучшее исполнение ролей второго плана.

Также у него есть три «Сатурна» и премия Гильдии актёров. Он был номинирован на «Золотой глобус». Его супруга также известна в киномире, но столь впечатляющей коллекцией наград не располагает.

Она сообщает, что лучшей наградой является ребёнок, который, наконец-то, у них родился.