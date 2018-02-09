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Умер известный актер из "Табор уходит в небо" и "Очи черные"

Сегодня, 14:50

В среду в возрасте 62 года умер заслуженный артист СССР и России, главный герой фильмов "Очи черные" и "Табор уходит в небо" Дмитрий Бузылев. Попрощаться с артистом соберутся  11 февраля в Доме кино.

Пресс-служба российского Союза кинематографистов сообщила, что в прошлую среду умер советский и российский актер Дмитрий Бузылев. Долгое время он боролся с болезнью. На момент смерти ему было 62 года.
Погребение актера будет произведено на Пыхтинском кладбище 11 февраля, а попрощаются с ним в Доме кино.
Бузылев был не просто заслуженным артистом России и играл в кино, но и писал стихи, музыку, сценарии и исполнял цыганские романсы. Широкую известность он получил благодаря участию в фильмах "Табор уходит в небо" и "Очи черные".


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