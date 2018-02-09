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В Воронеже создали рейтинг самых интересных фильмов 2017 года

Сегодня, 12:54

Жители Воронежа поучаствовали в создании рейтинга самых популярных фильмов 2017 года. В их число вошло десять картин.

Воронежцы подвили итоги ушедшего кинематографического года и составили рейтинг самых популярных картин. Известно, что опрос киноманов проходил по инициативе компании ИОМ «Квалитаса».

После анализа полученных данных оказалось, что 45% респондентов затрудняются сделать свой выбор или вообще не следят за новинками кинематографического рынка. А вот, согласно результатам, мнения киноманов разделились. Самым лучшим фильмом, по мнению жителей Воронежа, стала картина «Последний богатырь», которая набрала 4,2% почитателей, далее идет фильм «Салют-7» - 3,7%.

Примечательно, что в этот рейтинг попала и одиозная кинолента «Матильда», которая набрала 1,5% поклонников. Сообщается, что многие участники опроса называли картины более давнего производства, некоторые даже советские. Аналитики кинорынка связывают такую ситуацию с тем, что на данный момент действительно очень мало достойных фильмов выходят на российские экраны.

Инициаторы исследования сообщали, что опрошенные назвали больше сотни различных фильмов, мультфильмов и сериалов. Для составления рейтинга учитывались наиболее часто упоминаемые картины.


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