СМИ: Роль второго Джокера исполнит знаменитый Хоакин Феникс

Вчера, 23:48

Новую роль Джокера будет исполнять Хоакин Феникс. Об этом 8 февраля стало известно от зарубежных СМИ. Следующий фильм известного режиссера Тодда Филлипса о приключениях эпатажного Джокера скоро выйдет на экраны телезрителей.

Официальной даты премьеры пока не сообщается. Главную роль в обновленном Джокере, а именно его самого, будет играть известный Хоакин Феникс. Руководить съемками киноленты будет студия Warner Bros.

Представители этого официального продюсера уже сообщили, что переговоры с Хоакином прошли успешно, актер полностью согласен на их условия и готов приступить к работе. Автором сценария продолжения фильма о Джокере, кроме Тодда Филлипса, стал еще и Скотт Сильвер. Создатели киношедевра пока не афишируют подробностей в кинокартине, но стало ясно, что события будут происходить в эпоху 80-х годов.