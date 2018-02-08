Вышел тизер "Венома" по Marvel с Томом Харди

Вчера, 22:35

Наконец-то поклонники вселенной Marvel дождались выхода первого тизер-трейлера супергеройского фильма под названием Venom, с участием Тома Харди в главной роли. Лента сюжетно связана с «Человеком-пауком» режиссёра Рубена Флейшера.

Этот фильм является первым, снятым в рамках вселенной Marvel от Sony, дополняющим кинематографическую вселенную Marvel (КВМ). Ролик опубликовали на сайте YouTube. Также его можно помотреть на странице Sony Pictures Ru.

Именно произведения известнейшего издательства комиксов Marvel Comics послужили основой съемок фильма. Venom — один из самых известных и устрашающих комикс-суперзлодеев, симбионт - разумное существо инопланетного происхождения, вселяющийся в тела людей. В этот раз под его контролем окажется журналист Эдди Брок, которого играет Том Харди.

Фильм радует хорошим актерским составом. Вмести с Томом Харди в съемках принимали участие: Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Риз Ахмед. К сожалению, лента выйдет лишь через девять месяцев (8 октября в России, 5 октября 2018 года в США).