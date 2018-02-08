Самые яркие сцены секса в кино опубликовал People

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Аналитики журнала People составили рейтинг популярности самых ярких секс-кадров в фильмах. В топ-10 попали наиболее известные киноленты популярных режиссеров, которые никак нельзя отнести к эротическому жанру.

После мониторинга множества кинокартин, сотрудники People наконец-то пришли к определенным выводам. Они утверждают, что некоторые киноленты имели в своем содержании самые яркие сек-сцены. Эксперты предоставили список, в который вошла десятка картин. Среди кинолент известных режиссеров, в которых зрители могут столкнуться с открытыми секс-сценами, выделены: «Титаник», «Привидение», «Красотка», «Девичник в Вегасе», «Валентинки».

Поразили некоторые фрагменты сериала «Сумерки. Сага. Рассвет». Не осталась без внимания и популярная история под названием «Игра престолов». Эксперты рекомендуют родителям убрать от экранов своих детей, когда по телевизору будут показывать «Черного лебедя», «Исчезнувшую», а также «Бал монстров». Именно в этой десятке оказались самые яркие секс-сцены, которые нежелательно смотреть несовершеннолетним.