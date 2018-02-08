Режиссер Дэвид Литч стал главным претендентом на съемки спин-оффа «Форсажа»

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Американский режиссер Дэвид Литч, не так давно презентовавший поклонникам голливудского кинематографа фильм «Дэдпул 2», стал главным претендентом на съемки спин-оффа культового боевика «Форсаж».

Сценарист Крис Морган уже приступил к написанию сценария спин-оффа «Форсажа». Следующим шагом студии Universal Pictures станет утверждение режиссера. Главным кандидатом на вакантную должность американская пресса называет Дэвида Литча, приятно удивившего поклонников голливудского кино картинами «Дэдпул 2», «Джон Уик» и «Взрывная блондинка».

Главными героями первого спин-оффа «Форсажа» станут спецагент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и злодей Деккард Шоу (Джейсон Стэйтем). Сюжет фильма в Universal Pictures не спешат раскрывать. К слову, спин-офф – ответвление от уже существующего художественного произведения.