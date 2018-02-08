VistaNews.ru


Поклонники обвинили создателей «Звездных воин» в расизме и сексизме

Сегодня, 14:39

Поклонники франшизы «Звездные войны» внезапно решили обидеться на ее создателей, обвинив последних в сексизме и расизме. Зрителям не нравится, что в фильмах саги преимущественно фигурируют мужчины с белым цветом кожи.

Новый громкий скандал в Голливуде разгорелся после публикации прессой занятной статистики. Как оказалось, из 24 режиссеров, когда-либо снимавших «Звездные войны», 23 являются белокожими мужчинами. На съемочной площадке исторически сложилась аналогичная ситуация – темнокожие актеры там редкость. Из статистических данных поклонники легендарной франшизы раздули скандал, обвинив ее создателей в расизме и сексизме.

Неравнодушное к сложившейся проблеме интернет-сообщество посредством социальных сетей призвало авторов «Звездных воин» не игнорировать обрушившиеся на них упреки, «наняв нескольких голодных к режиссуре талантливых киноделов не белого цвета кожи». Также пользователи сети будут рады видеть имена женщин в кадрах после очередного фэнтези-фильма.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.