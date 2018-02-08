Поклонники обвинили создателей «Звездных воин» в расизме и сексизме

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Поклонники франшизы «Звездные войны» внезапно решили обидеться на ее создателей, обвинив последних в сексизме и расизме. Зрителям не нравится, что в фильмах саги преимущественно фигурируют мужчины с белым цветом кожи.

Новый громкий скандал в Голливуде разгорелся после публикации прессой занятной статистики. Как оказалось, из 24 режиссеров, когда-либо снимавших «Звездные войны», 23 являются белокожими мужчинами. На съемочной площадке исторически сложилась аналогичная ситуация – темнокожие актеры там редкость. Из статистических данных поклонники легендарной франшизы раздули скандал, обвинив ее создателей в расизме и сексизме.

Неравнодушное к сложившейся проблеме интернет-сообщество посредством социальных сетей призвало авторов «Звездных воин» не игнорировать обрушившиеся на них упреки, «наняв нескольких голодных к режиссуре талантливых киноделов не белого цвета кожи». Также пользователи сети будут рады видеть имена женщин в кадрах после очередного фэнтези-фильма.