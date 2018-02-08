Мединский рассказал о проверке фильма "Смерть Сталина"

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Мединский поведал о проверке фильма "Смерть Сталина". Выдача удостоверения, позволяющего прокат киноленты, находится в прямой зависимости от результатов проверки в прокуратуре. Об этом заявили в министерстве культуры России.

"Сейчас генеральная прокуратура занимается экспертизой. Если она покажет положительные результаты, то мы выдадим нужный документ, если негативные, то не дадим. Тут всё предельно просто. Что касается решения, то мы его исполним. Учитывая общественное положение, я думаю, министерство культуры поступает вполне спокойно", - заявил журналистам министр.

Данный фильм вызвал некие возмущения. В результате просмотра несколько влиятельных политиков и культурных деятелей обратились с просьбой отозвать прокатный пакет документов киноленты. Многие считают выход фильма оскорблением для всех людей, которые погибли в Сталинградской битве.