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В интернете появился новый трейлер на "Дэдпул-2" с мутантом

Вчера, 22:55

Свежайший трейлер экшена «Дэдпул-2» появился на просторах интернета. Официальная премьера киноленты на российских телеэкранах ожидается 14 мая.

Самым ярким персонажем очередного трейлера «Дэдпул-2» вышел мутант, у которого главным достоянием стала железная рука и плюшевая игрушка за поясом. Дэдпул активно ведет борьбу с разными врагами, в поле его зрения попадает и сам мутант с мишкой. Судя по составу трейлера, картина снова поразит зрителей наличием психологического напряжения и массой спецэффектов. Кроме того, черный юмор будет неотъемлемо присутствовать в кадрах второй части известной ленты.

Поклонники данного специфического жанра очень ожидают самой премьеры кинофильма на большом телеэкране. Дата премьеры уже известна – 14 мая текущего года россияне увидят «Дэдпул-2».


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