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Квентин Тарантино в интервью оправдал действие насильника 13-летней девочки

Сегодня, 04:45

Квентин Тарантино оправдал поступок Романа Полански, который совершил изнасилование 13-летней девочки. Это стало известно из материалов архивного интервью режиссера в 2003 году.

 Недавно были раскрыты подробности интервью известного режиссера Квентино Тарантино, которое было дано одному из репортеров в 2003 году. В диалоге обсуждается поступок Романа Полански, который привлекался к ответственности за изнасилование 13-летней девочки. Господин Тарантино акцентировал внимание на том, что Роман не может быть виновен, так как он не насиловал потерпевшую, а просто занимался с ней сексом с согласия.

Он сказал, что занятие любовью и изнасилование не одинаковые термины. По его комментариям, 13-летняя девочка сама спровоцировала Полански к таким действиям, так как напрашивалась на секс. Об их неординарных встречах знали практически все. Таким образом сам Квентин Тарантино полностью оправдал действия насильника.


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