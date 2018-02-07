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Суд Екатеринбурга отказал 56-летней актрисе «Вечного зова» в пенсии

Сегодня, 13:52

Актриса Елена Кудряшова, прославившаяся съемками в телесериале «Вечный зов», не смогла добиться выплаты пенсии у Октябрьского суда Екатеринбурга. Причиной отказа стала нехватка трудового стажа.

В ходе судебных разбирательств адвокат Елены Кудряшовой пытался доказать наличие у своей клиентки необходимого количества лет трудового стажа для выплаты пенсии. Октябрьский суд Екатеринбурга недосчитался 2 лет, так как записи о работе актрисы «Вечного зова» в некоторых организациях не были отмечены в трудовой книжке. В частности, Кудряшова потеряла записи о работе в московской и свердловской киностудиях. Как итог, артиста продолжит сидеть без пенсии.

Несмотря на решение районного суда Екатеринбурга, звезда отечественного кинематографа намерена обратиться за помощью в областной суд.


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