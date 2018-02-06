В Карелии снимут фильм о детях–узниках финских концлагерей

Вчера, 22:51

Актер Александр Тютрюмов сообщил о том, что в Карелии планируется снять полнометражный художественный фильм о детях–узниках финских концлагерей.

6 февраля на творческой встрече в центре культуры «Премьер» актер Александр Тютрюмов, который выступит в этом фильме как продюсер, рассказал, что всегда интересовался этой темой. Его мать и бабушка, а также дядя находились в финских лагерях с 1941 по 1944 годы. Фильм хотели снимать в Ленинградской области, но потом решили перенести съемки в Карелию.

В ролях известные актеры, в том числе Андрей Мерзликин и Надежда Маркина. Даже сами жители Карелии могут принять участие в съемках массовых сцен. Начало работы над проектом запланировано на май 2018 года.