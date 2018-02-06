VistaNews.ru


В Карелии снимут фильм о детях–узниках финских концлагерей

Вчера, 22:51

Актер Александр Тютрюмов сообщил о том, что в Карелии планируется снять полнометражный художественный фильм о детях–узниках финских концлагерей.

6 февраля на творческой встрече в центре культуры «Премьер» актер Александр Тютрюмов, который выступит в этом фильме как продюсер, рассказал, что всегда интересовался этой темой. Его мать и бабушка, а также дядя находились в финских лагерях с 1941 по 1944 годы. Фильм хотели снимать в Ленинградской области, но потом решили перенести съемки в Карелию.

В ролях известные актеры, в том числе Андрей Мерзликин и Надежда Маркина. Даже сами жители Карелии могут принять участие в съемках массовых сцен. Начало работы над проектом запланировано на май 2018 года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.