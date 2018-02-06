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«Работайте, братья»: В Дагестане снимут фильм о подвиге Магомеда Нурбагандова

Сегодня, 13:29

Художественный фильм, посвящённый подвигу полицейского Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками летом 2016 года, планируют снять в Дагестане. На днях в Махачкале состоится кастинг, а съёмки планируется начать весной этого года.

Режиссёром картины выступит глава регионального отделения Союза кинематографистов России Магомед Сулейманов. В фильме покажут подробности инцидента, потрясшего всю Россию, в ходе которого боевики сперва убили родственников Нурбагандова, а позже предложили последнему выступить с призывом к коллегам оставить службу в органах. Название ленты – «Работайте, братья!» – символично и полностью повторяет фразу, сказанную полицейским перед смертью. Бюджет картины составляет 60 миллионов рублей. Ориентировочная дата выхода на экраны пока не известна.

Ранее журналисты из Великобритании анонсировали выход документального фильма о блокаде Ленинграда.


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