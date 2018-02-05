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Никита Михалков решил посетить в Георгиевск

Вчера, 23:46

Популярный в мире кинематографа Никита Михалков скоро отправится в Георгиевск. Именно так он решил в ответ на приглашение администрации города.

На днях Никита Михалков получил письменное приглашение от администрации города Георгиевск. Представители мэрии пригласили кинорежиссера в гости. Он ответил положительно, и уже начал собирать чемоданы для туристической поездки по родным местам. История Георгиевска тесно связана с жизнью кинорежиссера. В этом городе родился его отец, Сергей Михалков. Кроме того, он носил титул Почетного гражданина многие годы. В его честь назвали и городскую библиотеку №5.

Сам Никита Михалков очень гордится своей династией. За жизнь он достаточно преуспел в карьере, снявшись в множестве фильмов. За свое вложение в кинематограф России, Михалков получил несчетное количество наград и премий. Среди них «Золотой лев», Госпремимя РФ. Его положение дало повод претендовать и на «Оскар».


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