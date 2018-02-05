VistaNews.ru


Вышел трейлер предстоящего 2 сезона «Мир Дикого Запада»

Сегодня, 17:49

Известный сериал «Мир Дикого Запада» выпустил в сеть трейлер нового сезона, который является вторым по счету. Новый сезон выйдет на экраны 22 апреля.

Многих пользователей социальных сетей зацепили слова о «прекрасном мире», который можно либо «спасти», либо «сжечь до основания». События в сериале происходят в парке развлечений, где человек способен делать все, что захочет. С другой стороны есть роботы, которые служили «грушами для битья», после чего их перепрограммировали, и у них стиралась память. В конце первого сезона стало ясно, что роботы забывают не все, после чего начали восстание против людей.

В новых сериях выяснится, кто возьмет верх в этой схватке – роботы или люди. Новый сезон интригует зрителей, а создатель проекта Джонатан Нолан обещает непредсказуемые сюжетные ходы по ходу просмотра.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.