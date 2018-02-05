Вышел трейлер предстоящего 2 сезона «Мир Дикого Запада»

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Известный сериал «Мир Дикого Запада» выпустил в сеть трейлер нового сезона, который является вторым по счету. Новый сезон выйдет на экраны 22 апреля.

Многих пользователей социальных сетей зацепили слова о «прекрасном мире», который можно либо «спасти», либо «сжечь до основания». События в сериале происходят в парке развлечений, где человек способен делать все, что захочет. С другой стороны есть роботы, которые служили «грушами для битья», после чего их перепрограммировали, и у них стиралась память. В конце первого сезона стало ясно, что роботы забывают не все, после чего начали восстание против людей.

В новых сериях выяснится, кто возьмет верх в этой схватке – роботы или люди. Новый сезон интригует зрителей, а создатель проекта Джонатан Нолан обещает непредсказуемые сюжетные ходы по ходу просмотра.