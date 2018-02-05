Опубликован новый трейлер «Миссия невыполнима: Последствия» с Крузом‍

Сегодня, 16:25

Сегодня на YouTube появился первый официальный тизер киноленты «Миссия невыполнима: Последствия». Это уже шестая часть «Миссии» от киностудии Paramountл Pictures.

Помимо известного нам с прошлых частей главного героя саги, его союзниками стали Ребекка Фергюсон и Алек Болдуин. А также появятся новые актеры: Ванесса Кирби и Генри Кэвилл, которому пришлось отрастить усы для съемок в фильме.

Выход фильма на экраны кинотеатров отложен до 26 июня 2018 года из-за перелома ноги, которую получил главный актер во время съемок. Про травму рассказал сам Том Круз в эфире вечернего шоу Грэма Нортона. По словам самого актера, он продолжил бежать после того, как неудачно ударился об стену при выполнении прыжка на крышу. Круз объясняет свой поступок тем, что не хотел ещё раз снимать этот трюк. В трейлере можно увидеть момент неудачного приземления на 2:11 секунде.

Отметим, что Том Круз выполняет все трюки без помощи дублера.