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В сети появился тизер нового фильма о Хане Соло

Сегодня, 14:11

The Walt Disney Company обнародовала тизер-трейлер фильма «Соло.Звездные войны: Истории». В ролике представлены самые яркие моменты будущей премьеры. Спин-офф популярной космической саги «Звездные войны» рассказывает историю о молодости контрабандиста Хана Соло, о его поступлении в Имперский Флот и начале приключений с другом Чубаккой.

В фильме также появится Лэндо Калриссиан картежник из галактики, у которого Соло выиграл свой корабль «Тысячелетний сокол», о чем рассказывалось в прошлых частях саги. Неизвестно, будет ли это упомянуто в спин-оффе. Режиссером картины стал знаменитый Рон Ховард, известный по фильмам "Нокдаун" и "Апполон-13". А вот роль молодого Хана соло получил американский актер Олден Эренрайк («Прекрасные создания»). Также в спин-оффе появятся голливудские звезды Эмилия Кларк, Дональд Гловер и Вуди Харрельсон.

Релиз фильма состоится 25 мая 2018 года, в российском прокате картина появится 24 мая, а официальный трейлер вскоре будет опубликован на канале компании Disney в Youtube.


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