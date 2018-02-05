Ума Турман откровенно призналась, что ее изнасиловали в 16 лет

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Ума Турман была изнасилована в 16-летнем возрасте. Такой информацией звезда поделилась с журналистами.

В последнее время все больший резонанс получают различные истории сексуального характера. Так, днями популярная голливудская звезда Ума Турман рассказала, что тоже стала жертвой сексуального насилия.

По словам актрисы, в самом начале своей карьеры в возрасте 16 лет она жила в Нью-Йорке. В одном из клубов она познакомилась с 20-летним актером, который после непродолжительного знакомства пригласил Турман к себе в квартиру, где и принудил к сексу. По словам звезды, она всячески пыталась избежать сексуального контакта – просила парня, плакала, но он закрыл дверь и не выпускал девушку.

Ума Турман рассказала, что очень жалеет о случившемся и о том, что не смогла остановить насильника, ведь эту боль ей пришлось пронести через всю свою жизнь. Сейчас звезда уверенна, что тогда должна была оказать большее сопротивление и избежать насилия. Напомним, что актриса уже рассказывала о домогательствах Харви Вайнштейна.