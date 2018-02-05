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Режиссер Леонид Гайдай страдал тяжелой зависимостью

Сегодня, 04:15

Режиссер Леонид Гайдай страдал тяжелой зависимостью.

Кинематографист был азартным картежником и любил соревноваться с «однорукими бандитами». Игромания знаменитого режиссера не имела тяжелых материальных потерь и моральных утрат. Дочь режиссера, Оксана, глухо сказала об этом в документальном фильме. Она целыми днями играла с отцом в карты во время напряженных экзаменационных сессий.

Картежная тема проходит по касательной во всех культовых фильмах режиссера. В «Операции Ы» студент на экзаменах пытается играть в «Блэк-джек» с профессором, «На Дерибасовской хорошая погода» главный герой долго и ностальгически рассматривает бегущую рекламу казино.

Об этом увлечении мастера вспомнили его поклонники 30 января. В этот день Леониду Иовичу Гайдаю исполнилось бы 95 лет. Культовый режиссер не был одинок в своей эпатажной зависимости. Игроманией страдали многие знаменитости, начиная с Федора Достоевского и заканчивая современной звездной парой Пугачевой и Галкина.


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