Аронофски нашёл клона Дженнифер Лоуренс

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Знаменитый режиссер, постановщик культовой ленты «Черный лебедь» нашел клона бывшей подружки Дженифер Лоуренс. Он уже полтора года встречается с новой женщиной – актрисой и топ-моделью Сьюки Уотерхаус.

Разница в возрасте режиссера и Сьюки составляет 22 года, а с Лоуренс – 21 год. Кроме того женщины имеют поразительное сходство. Новая пасия Дарена Арановски, по мнению его друзей, является почти клоном Дженифер.

27-летняя кинозвезда Лоуренс три года назад проговорилась о том, что настоящей причиной ее развода с Арафонски, была не разница в возрасте, а патологический нарциссизм режиссера, который мог часами говорить о себе «гениальном и хорошем». Такая ситуация настолько достала актрису, что она в одно прекрасное время не вернулась домой и переехала в другой город.

Сьюки Уотерхаус терпит нарцисса Дарена только потому, что делает активную карьеру в кино, полагают некоторые недоброжелатели. Как только карьера закончится, она бросит Арафонски. Нарциссов никто не любит.