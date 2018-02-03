Ума Турман призналась в домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

Вчера, 23:05

Знаменитая кинозвезда Голливуда Ума Турман созналась, что она входит в число жертв сексуальных домогательств со стороны скандальноизвестного продюсера Харви Вайнштейна.

Со слов актрисы, сначала она восприняла действия Вайнштейна как просто странные. Но после успеха ленты «Криминальное чтиво» при очередной встрече в парижском отеле, Харви неожиданно распахнул халат и потребовал, чтобы Ума пошла с ним в сауну. Когда она поняла, что это не просто эксцентричные причуды, немедленно покинула парилку. Спустя время, Ума встретила Вайнштейна в отеле «Савой» в Лондоне. Харви применил силу и принуждал актрису к интиму. "Он сделал множество отвратительных вещей, но не изнасиловал меня", - заметила Турман.

Кинозвезда грозилась Вайнштейну разоблачить его. Но продюсер припугнул ее, обьяснив, что это навредит только ей, и уничтожит ее карьеру. И Ума промолчала.

Теперь, когда стало известно, какое число женщин пострадали от рук Вайнштейна, Турман чувствует свою вину. "Я одна из причин, почему молодые девушки оставались с ним один на один в комнате, как я когда-то. Все эти ягнята шли на убой, потому что были уверены, что невозможно подняться на такую позицию, нарушая закон" – призналась Ума Турман.

Представители Харви Вайнштейна заявили, что продюсер извинился перед звездой за то, что «неверно понял ее сигналы».