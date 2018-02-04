Режиссер «Идеальных незнакомцев» прочитал лекцию в киношколе «Индустрия»

Сегодня, 03:15

Известный итальянский режиссер продюсер и сценарист Паоло Дженовезе приехал по приглашению администрации киношколы «Индустрия», чтобы прочесть лекцию и провести мастер-класс студентам.

Дженовезе работает в арт-хаусе, однако его фильмы смотрят не только киноэстеты, но и широкая публика. Недавно итальянец представил зрителям ленту «Идеальные незнакомцы», которая имела прокатный успех. Здесь нужно напомнить, что окупаемость арт-хаусных фильмов всегда нулевая. Паоло Дженовезе опроверг устоявшееся клише, его «Незнакомцы» стали одним из редких кассовых картин этого жанра. Российские прокатчики купили новое кино у итальянца, премьера запланирована на 8 февраля. До этого времени Джоневезе будет читать студентам лекции. Киношкола «Индустрия», по словам ее организаторов, имеет сверхзадачу воспитания нового поколения российских продюсеров, кинорежиссеров и сценаристов.