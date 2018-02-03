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Вячеслав Разбегаев скоро снова станет отцом

Вчера, 19:21

Вячеслав Разбегаев через пару недель станет в третий раз папой. У него уже есть две дочки, и они с нетерпением ждут сестричку, которая появится совсем скоро.

 52-летний актер театра и кино вместе со своей женой Натальей решили, что лучше рожать дома, а не за границей. В то время как супруга находится на последних стадиях беременности, Вячеслав Разбегаев активно участвует в рабочем процесса – он играет в спектаклях «Любовь по понедельникам» и Ladies Night, а также снимается в сериале «Молодежка».

Сами родители очень рады будущему появлению на свет еще одной дочери. Особенно этому рады две старшие сестры, которые ждут свою младшенькую сестрицу.


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