Популярный эстонский мультик 1980 года оказался абсолютно безумным

Сегодня, 16:04

Популярный эстонский мультик 1980 года выпуска оказался абсолютно безумным. Речь идёт о короткометражном анимационном фильме под названием "Большой Тылль".

Он является неким прообразом русского Ильи Муромца. По сюжету на его родину приходят враги. Великан отправляется на войну после плотного обеда. Он с лёгкостью побеждает всех недругов, используя лишь телегу. После битвы он возвращается домой, но находит свою жену мёртвой. Ему удаётся расправиться с обидчиком. Тылль начинает грустить и скорбеть. Скоро на его землю снова пришёл враг, и великан вновь отправился в бой. Так продолжается несколько раз подряд, пока один из врагов не отрубает великану голову. Даже оставаясь без головы, Тылль умудряется победить врага. Землю заливает кровью, и в скором времени на месте гибели вырастают красивые зелёные холмы.

Режиссёром является Рейн Раамат. Автор идеи хотел провести аналогию между великаном и патриотами своей страны, которые готовы отдать жизнь за родину. В качестве музыкального сопровождения выбрана нестандартная композиция, которую можно назвать "психоделической". Интересно, что изначально мультфильм сняли для детей, однако критики уверенны, что картина не оставит равнодушным ни одного взрослого.