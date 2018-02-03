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Британцы начали пересматривать ситком "Друзья"

Сегодня, 14:39

Жители Великобритании начали пересматривать легендарный ситком "Друзья". Он вновь стал популярным после того, как Netflix внесла его в свою базу.

Компания устроила соцопрос и выяснила, что две трети жителей Великобритании смотрели сериал полностью или же видели несколько отдельных эпизодов. У зрителей также поинтересовались их любимыми персонажами.

Первое почётное место занял Чендлер, которого сыграл Мэтью Перри. На втором и третьем местах оказались Фиби и Джоуи. Самыми "неинтересными" зрители отмечают Росса и Монику.

Стоит напомнить, что ситком "Друзья" впервые вышел на экраны в 1994 году. Последний эпизод отсняли в 2004 году. Проект признан одним из лучших комедийных сериалов за всю историю телевидения США. В нём повествуется о жизни шестерых друзей.


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