Фёдора Бондарчука удивляет популярность Бузовой

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Фёдор Бондарчук удивляется феноменальной знаменитости Ольги Бузовой. Успешный режиссёр и продюсер киноленты "Селфи" в момент общения в социальной сети "Одноклассники" поведал о том, какими успешными являются российские фильмы.

Кроме этого Фёдор высказал своё мнение в сторону Александра Петрова, который играл роли в его нескольких кинокартинах. Теперь ожидается экранизация ленты под названием "Лёд". Кроме Петрова тут сыграет Аглая Тарасова. "Это вполне интересная история, тут вложено много романтики. Эта работа является дебютом отличного режиссёра Олега Трофимова. У меня с ним похожие биографии", делится Бондарчук информацией о новинке. Тем не менее, презентацию "Селфи" он не считает особо успешной.

Кинодеятель считает, люди делятся впечатлениями не о самом фильме, а только об образах, вложенных в актёров. Бондарчук делает выводы и считает что данное мероприятие вполне мог бы заменить выход в свет одной только Ольги Бузовой.