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Чак Норрис подал иск против CBS и Sony TV на $30 млн

Сегодня, 18:02

Чак Норрис, известный актер Голливуда и мастер боевых искусств, подал официальный иск в суд Лос-Анджелеса на CBS и Sony TV, которые не выплатили ему процент от сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Компенсацию он оценивает в 30 миллионов долларов.

По словам Чака Норриса, представители CBS и Sony TV не выплатили ему прибыль за использование бренда Уокера, которая в контракте составила 23% от общей суммы. Согласно тексту иска, две компании нарушили оговоренные обязательства перед знаменитым Чаком Норрисом и его предприятием Top Kick Productions. Ответчики активно распространяли и реализовывали раскрученный бренд методами, приносившими им высокие гонорары, но долю не выплачивали.

В знаменитом нашумевшем сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» звезда Голливуда прекрасно сыграл рейнджера Корделла Уокера, эксперта по боевым искусствам. Эта картина известна многим поклонникам артиста.


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