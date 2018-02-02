Netflix повесили пакет с голым человеком на одной из городских остановок

Сегодня, 17:19

Все это в рамках рекламной кампании своего нового сериала "Видоизмененный углерод", премьера которого запланирована на 2 февраля, компания Netflix разместила на одной из остановок муляж голого мужчины в позе эмбриона с кислородной трубкой, подведенной ко рту.

Рекламная кампания оказалась настолько качественной, что телеканал Fox снял об этом репортаж, который выложили на свой YouTube канал.

Сериал снят по мотивам одноименного романа Ричарда Моргана, увидевшего свет в 2002 году. В книге речь шла о будущем, в котором люди научились переносить человеческое сознание из одного тела в другое.

Премьера состоится 2 феврала 2018 года, а сериал уже считается одним из самых ожидаемых в 2018 году.