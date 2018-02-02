В Сети появился спойлер финала «Игры престолов»

Сегодня, 15:19

В Сети появился спойлер финала известного сериала «Игра престолов». Ролик опубликовали фанаты на официальном сайте поклонников Watchers on the Wall.

Видео сопровождается комментарием: «Это не какая-то маленькая утечка. Это настоящий финал прямо для вас». Судя по темным кадрам, горит родовой замок дома Старков под названием Винтерфелл. Предполагается, что причиной пожара станет Король Ночи со своим драконом или королева Серсеи, которая в превосходстве владеет диким огнем. Также некоторые считают, что замок Старков падет по вине матери драконов Дейенерис Таргариен.

Любители сериала «Игры престолов» с нетерпением ждут выхода на экраны последнего сезона и у каждого в голове свой сценарий, но смириться придется с режиссерской версией. Так, сроки выхода раскрыла Софи Тернер, назвавшая 2019 год. Ее коллега по съемкам Мэйси Уильямс обмолвилась, что премьера запланирована на апрель 2019 года.