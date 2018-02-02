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Звезда «50 оттенков серого» в сексуальных сценах надевал пакет для пениса

Сегодня, 14:45

Джейми Дорнан, звезда серии нашумевших фильмов «50 оттенков серого», в сексуальных сценах с Дакотой Джонсон надевал пакет для пениса. Таким откровением актер поделился на «Шоу Джимми Киммела».

Джейми Дорнан во время съемок первой части нашумевшей картины «Пятьдесят оттенков серого» был вынужден надевать пакет на пенис в сексуальных сценах. По словам актера, ему на выбор предложили несколько мешков и он лично выбрал более подходящий для себя с ожиданием, что это новый и гигиеничный пакет. Когда артист раскрыл его, то увидел надпись: «Заключенный номер три». Этот инцидент смутил молодого парня, но что не поделаешь ради карьеры и популярности.

Эротическая трилогия «Пятьдесят оттенков серого» взволновала практически весь мир. Последняя часть увидела мир в 2017 году, чего ожидали масса поклонников. Эти фильмы сделали талантливых главных героев знаменитыми и востребованными в Голливуде.


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