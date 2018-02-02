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Саманту в новом «Сексе в большом городе» может сыграть Шэрон Стоун

Сегодня, 14:26

В новом фильме «Секс в большом городе» Саманту, голодную на любовные утехи, возможно сыграет Шэрон Стоун, а не привычная зрителям Ким Кэттролл. Об этом рассказала Сара Джессика Паркер на шоу Энди Коэна.

Актриса Ким Кэттролл, которой 61 год, отказалась от съемок в фильме «Секс в большом городе», если Warner Bros. не реализует ее другие проекты. Видеть картину без знаменитой Саманты в исполнении Ким многие не захотели и стали высказывать свое мнение. В итоге актриса обвинила в этом съемочную команду и саму Сару Джессику Паркер, порекомендовав последней быть к ней добрее.

По словам Паркер, на протяжении недели она чувствовала себя расстроенной из-за этого инцидента, ведь воспоминания о работе всегда были веселыми и добрыми. Актрис связывает уникальный опыт, полученные за многие годы. Возможно, Ким Кэттролл заменит Шэрон Стоун, кандидатуру которой предлагает не один эксперт.


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