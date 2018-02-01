Вчера, 23:09

Известный народный артист Виктор Сухоруков призвал отправить Майкова в монастырь.

Виктор Сухоруков, известный народный артист России, который снимался в фильмах «Брат» и «Брат-2», призвал отправить Павла Майкова в монастырь, якобы из-за того, что Майков назвал сериал «Бригада» вредным для общества. Как рассказывает Виктор, Майков взял от сериала славу и популярность, а теперь говорит, что это вредно для современных людей. Виктор говорит, что актер должен «послужить Богу и небу, а не заниматься всякой ерундой». Сухоруков также упомянул, что никогда не видел «Бригаду». И добавил, что большая часть преступников, идущих против закона, тоже не видели этот сериал. Ранее Павел Майков, игравший роль Пчелы в вышеупомянутом сериале сделал заявление, что хоть сериал и принес ему славу, но он наносит непоправимый вред российскому обществу. Многие режиссеры и критики начали становиться на защиту любимого ими сериала.

Например, кинокритик Евгений Баженов сказал, что фильм все равно будет востребован обществом России. А Алексей Панин ответил Павлу, что в сложившейся ситуации в нашей стране виноват никак не телесериал, а само общество.