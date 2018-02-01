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Гвинет Пэлтроу рассказала о своей грядущей первой в жизни свадьбе

Вчера, 21:48

Знаменитая актриса Гвинет Пэлтроу в своём недавнем интервью рассказала о подготовке к своей грядущей первой в жизни свадьбе. По словам женщины, она очень ждёт этого события и постоянно обсуждает с подругами детали предстоящей церемонии.

Несколько недель назад обладательница премии «Оскар» и «Золотой глобус» Гвинет Пэлтроу заявила о помолвке с Брэдом Фэлчаком, с которым она познакомилась на съёмках телесериала «Лузеры» в 2009 году. Тогда пара ещё не была в отношениях, но уже заявляла, что они хорошие друзья. Но через четыре года актёр развёлся со своей супругой, а через год сама Гвинет бросила отца своих детей Криса Мартина. Позже выяснилось, что голливудская пара уже встречается.

Хоть 45-летняя Гвинет Пэлтроу и была жената официально, но самой свадебной церемонии у неё никогда не было. Она расписалась с Мартином в узком кругу семьи. Теперь же невеста очень рада, поскольку грядущий праздник будет первым в её жизни.

Недавно актриса поведала о подготовке. По её словам, сейчас подготавливают только саму церемонию. Женщина обсуждает со своими подругами все важные детали. Ей очень весело говорить с друзьями об этом. Они высылают Гвинет фото платьев, и они их обсуждают. Актриса признаётся, что она чувствует себя не на 45 лет, а на 21.


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