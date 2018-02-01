Вышел трейлер нового фильма "Довлатов"

Вчера, 21:52

Вышел анонс нового фильма «Довлатов». Премьера кинофильма состоится на 68-м международном фестивале кино в Берлине.

Долгожданный фильм знаменитого кинорежиссера Алексея Германа-младшего покажет пару дней из жизни Сергея Довлатова. События в фильме разворачиваются в Ленинграде, в конце 1971 года. После этого близкий знакомый Сергея – Иосиф Бродский эмигрировал. В фильме показывается жизнь писателя менее чем за год до его поездки в город Таллин. К этому времени он уже активно пишет рассказы и статьи, но их не хотят публиковать ни в одном журнале СССР.

История не только об авторе многих произведений, но и о людях, благодаря которым он стал знаменитым.

В качестве Довлатова выступает сербский актер Милан Марич. Также в фильме снялись Артур Бесчастный (в роли Бродского), Елена Лядова, Данила Козловский и Светлана Ходченкова.

В кинотеатрах России «Довлатов» будет идти с 1 по 4 марта 2018 года.