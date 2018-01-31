Панин считает, что вред «Бригады» связан с русской гомофобией

Вчера, 19:24

Алексей Панин в интервью НСН сказал, что такие криминальные сериалы как «Бригада», «Жмурки» и «Бумер» нанесли вред российскому обществу.

«Это проблема нашего полууголовного гомофобного общества. В Европе такое кино не может нанести вред. У них ценности другие, не бандитско-гопнические. У нас же даже те, кто не сидел, пытаются говорить на фене», — заявил актер.

Панина глубоко задевает, что в России растет неприемлемость однополой любви. Совсем недавно актер был причастен к гей-скандалу. По его словам, юморист, пародист и шоумен Максим Галкин на самом деле гомосексуалист, который просто проживает с пожилой женщиной. Сам Панин неоднократно заявлял, что он бисексуал, и может любить как женщину, так и мужчину. На одном из украинский шоу он подтвердил, что ему понравился опыт гомосексуальных отношений и он его повторяет.

Напомним, что интервью Павла Майкова, игравшего роль Пчелы в «Бригаде», вызвало резонанс. Он подчеркнул, что сериал «Бригада» по сути является преступлением против российского народа. Безусловно, данная роль принесла ему известность и популярность. А вот многие подростки после просмотра «Бригады» захотели стать частью бандитского мира.